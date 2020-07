Acqui in Palcoscenico: annullata la tappa di Mombaruzzo

MOMBARUZZO - La comunicazione è giunta pochi minuti fa dai vertici dell’Acqui in Palcoscenico: «Lo spettacolo ‘Un giorno a Palazzo’ del Balletto Teatro di Torino, previsto a Mombaruzzo domenica 19 luglio alle 21.30 è stato annullato per motivi precauzionali anti contagio Covid-19 come da decisione del sindaco».

La location storica e suggestiva del Palazzo Pallavicini probabilmente non garantisce il corretto distanziamento previsto dalle norme emergenziali e dal buonsenso comune. Dispiace che la decisione del sindaco Spandonaro sia giunta così a ridosso dell’evento deludendo, inevitabilmente, le aspettative dei tanti appassionati di danza. Sono effetti collaterali di una ripartenza tricolore che ancora deve studiare prassi che non ledano interessi culturali, economici e la salute pubblica.