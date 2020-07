Confindustria e Alegas, partnership rinnovata

ALESSANDRIA - Il Consorzio per l’Energia Energal di Confindustria Alessandria e Alegas Srl (Gruppo Amag Alessandria) hanno rinnovato il contratto per la fornitura di gas metano alle aziende associate ad Energal per il 2020/2021. Il nuovo accordo, dopo uno ‘slittamento’ legato all’emergenza Covid, è stato siglato dall’amministratore unico di Alegas, Andrea Innocenti, e dal presidente di Energal, Stefano Guala.

Sono stati invitati a partecipare alla gara per l’aggiudicazione della fornitura molteplici primari fornitori presenti sul territorio nazionale, chiamati ad esprimersi in base a caratteristiche e profili delle aziende aderenti al Consorzio: Alegas, anche quest’anno, è risultata la più performante offrendo le migliori condizioni non solo dal punto di vista economico ma anche commerciale. Il nuovo contratto è entrato in vigore il 1° luglio, con scadenza al 30 settembre 2021.

Grazie a questo accordo le aziende alessandrine si assicurano la fornitura di gas metano a condizioni indubbiamente vantaggiose e Alegas, con la sua presenza in loco, può garantire alcuni operatori di riferimento, ovvero un servizio che abbina la semplicità di approccio e di contatto con la velocità di intervento e di risposta.

“Siamo soddisfatti di aver raggiunto l’accordo con Alegas - commenta Stefano Guala, presidente di Energal - siglato con qualche settimana di ritardo rispetto agli anni scorsi a causa dell’emergenza Covid, e di poter continuare la collaborazione per il prossimo anno. Le aziende alessandrine consorziate in Energal si sono nuovamente assicurate la fornitura di gas metano a condizioni ottime. E’ ormai diversi anni che lavoriamo bene insieme e ci fa piacere confermare un esempio di collaborazione positiva per il territorio alessandrino tra un ente pubblico locale e il sistema industriale privato. Va riconosciuta ad Alegas la capacità di essere riuscita a offrire condizioni competitive in un contesto che si è via via allargato a un numero sempre maggiore di operatori tra cui vi sono grosse realtà nazionali”.

“Siamo orgogliosi di continuare il percorso già intrapreso negli anni passati - concorda Innocenti - e di poter continuare il sodalizio con Energal e Confindustria per il servizio di fornitura gas alle aziende associate. In questo modo Alegas, in un momento di innegabile criticità del tessuto economico a causa dell’emergenza Covid, riconferma la sua “mission” di azienda del territorio per il territorio, mettendo a disposizione tariffe energetiche competitive e una consolidata cultura del servizio e della responsabilità sociale d’impresa”.

Il Consorzio Energal, che opera da oltre quindici anni anche nel settore dell’energia elettrica, annovera cinquanta aziende aderenti, con forniture di circa 150 milioni di kWh ed oltre dieci milioni di mc/gas.