Da Alessandria a Roma, sognando Parigi

ROMA - Nuota da quando ha 4 anni, per 15 ha vestito i colori dello Swimming Club Alessandria, "che considero sempre la mia seconda casa". Ma adesso che di anni ne ha 20 Alessandro Fusco ha cambiato 'casacca': tesserato per la Canottieri Aniene, la società più titolata, e per le Fiamme Gialle, il nuotatore alessandrino vive a Roma, studia economia all'Università telematica Pegaso, e si prepara per il primo esame in vasca dopo oltre cinque mesi.

Da lunedì inizieranno i campionati italiani su base regionale (in Piemonte dal 24 al 26 luglio), ma per Fusco l'appuntamento più importante saranno i campionati assoluti, abbinati al Trofeo Sette Colli, dall'11 al 13 agosto. "Ho cercato una svolta, la proposta dell'Aniene mi ha reso orgoglioso e stimolato. Mi alleno ogni giorno con Simona Quadarella: per il suo impegno e la sua determinazione, oltre che per il suo talento, è un esempio. Dà la carica a tutti".

Alessandro insiste con la rana - "soprattutto i 200" - ma con l'allenatore Christian Minotti lavora anche sui 100 stile libero. Con sogni a cinque cerchi. "Tokyo non è una ossessione. nel 2021 punto, soprattutto, agli Europei in vasca lunga. Ma a Parigi 2024 voglio vestire l'azzurro". L'intervista completa sul Piccolo in edicola.