Dalla Puglia in bici: Luigi Coppi al traguardo di Frugarolo

FRUGAROLO - Il cognome è una garanzia, Coppi. Perfetto per gente che pedala: come Luigi Coppi che, partito dalla Puglia, in sella alla sua bicicletta sta risalendo l'Italia. Ieri sera è arrivato a Frugarolo, dove è stato accolto e festeggiato: sulla linea di arrivo un nastro tricolore, il primo a complimentarsi con lui è stato il sindaco, Martino Valdenassi.

Per questo giovane sportivo (ha 28 anni), che ama le lunghe distanze, da percorrere anche a piedi, il saluto della popolazione, gli applausi, anche un brindisi. Felice e orgoglioso, Luigi Coppi. "Non ci posso credere, tutto questo per me".