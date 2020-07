Alessandria Rugby, cresce l'entusiasmo

ALESSANDRIA - Vacanza? No, all'Alessandria Rugby si lavora senza pause, gli allenamenti sono diretti da Diego Baldovino e Jacopo Zucconi, mentre Maurizio Perin si occupa della preparazione atletica. "In queste settimane abbiamo visto in campo almeno 25 elementi e, a ogni seduta, mai meno di quindici - spiega Baldovino - Questa fase serve per mettere benzina nelle gambe a livello individuale, insistendo sugli skill, sulla motricità e anche sul fondo. Di tattica parleremo più avanti, anche se stiamo già provando a modellare il gruppo".

Team building per i giocatori

Proprio per creare lo spirito di squadra, il 1° agosto sarà organizzata una giornata di team building, "per migliorare la conoscenza e unire gli atleti". Staff e dirigenti curano molto la programmazione e,a nche, il collegamento tra i giovani e la prima squadra. "Il mercoledì e il venerdì le sedute di allenamento sono quasi in parallelo con le sessioni di formazione del settore giovanile. Dovreste vedere - aggiunge Baldovino - la soddisfazione dei più piccoli, quando possono strappare qualche consiglio e fare qualche passaggio con i più grandi". Perché, come sottolinea il presidente Eugenio Baroni, "Noi siamo, prima di tutto, una famiglia e io credo molto nel valore dell'unione, che è alla base del nostro progetto".

Calendario in cantiere

Sulla qualità del gruppo garantisce Jacopo Zucconi. "C'è entusiasmo e grande voglia di trovarsi al campo per costruire insieme la prossima stagione". Che dovrebbe iniziare la prima settimana di ottobre. "Stiamo già definendo un calendario di amichevoli a settembre. Non abbiamo ancora certezze su date e ripresa dei campionati, ma tutti noi crediamo che si ripartirà. Lo vogliamo".