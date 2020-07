Juta: sport e musica con Berruto, Palermo e Gagliardi

ARQUATA SCRIVIA - Mauro Berruto, ex ct della Nazionale italiana maschile di pallavolo con cui ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 e due argenti agli Europei di Vienna 2011 e di Copenaghen 2013, sarà il prossimo ospite de La valigia dell’artista, la trasmissione online del Teatro della Juta di Arquata Scrivia in cui personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport si raccontano da un punto di vista curioso e inedito.

La puntata, che vedrà coinvolti anche il direttore tecnico del settore maschile dell’Alessandria Volley Jhonny Palermo e la musica della cantautrice Elisabetta Gagliardi, sarà trasmessa giovedì 23 luglio, alle ore 21 sulla pagina Facebook del teatro.

Berruto racconterà di sé e delle sue esperienze di allenatore in Italia e all’estero, attraverso tre oggetti per lui significativi. La conversazione si concentrerà in particolar modo sulla valenza e l’importanza del ruolo del coach all’interno di una squadra, non solo in quanto preparatore tecnico, ma soprattutto in quanto guida per “educare” gli atleti a un approccio mentale corretto e pronto ad affrontare ogni sfida.