Ospedale: dal 27 luglio il numero verde unico per prenotazioni

ALESSANDRIA - Da lunedì 27 luglio anche per l'Azienda Ospedaliera Ss. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo sarà attivo il Centro Unico di Prenotazione regionale per prenotare, modificare, cancellare visite specialistiche ed esami diagnostici del Servizio Sanitario Nazionale. Sono escluse le prestazioni ad accesso diretto quali esami di laboratorio, che vengono effettuati al Gardella e all’Infantile (per i quali è attivo il servizio Zerocoda), radiografia torace, elettrocardiogramma, prima visita oculistica.

Il nuovo sistema consentirà di effettuare la prenotazione con ricetta elettronica telefonando al nuovo numero verde 800.000.500, tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 8 alle 20, escluse le festività nazionali. Le chiamate sono gratuite sia da rete fissa che da cellulare, utilizzando i totem all’interno dell'ospedale civile, tramite la App gratuita Cup Piemonte disponibile sia per Android sia per iOS.

È possibile anche effettuare la prenotazione online sul portale regionale “la mia Salute” e sul sito della Regione Piemonte, al seguente indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/655-prenotazione-visite-ed-esami.

Per consentire l’operatività del nuovo sistema venerdì 24 luglio non sarà possibile effettuare prenotazioni di visite e prestazioni ambulatoriali e dalle 12 alle 18 non sarà possibile nemmeno effettuare pagamenti di ogni sorta online e tramite punti gialli, ma solamente con pos. Le accettazioni di tutte le prestazioni erogate nella giornata di venerdì saranno comunque garantite, così come i servizi ad accesso diretto.

L’attuale numero verde e il numero aziendale 0131-202220 verranno disattivati.

L’Ospedale avverte che l'avvio di un nuovo sistema può comportare, nei primi giorni, potenziali rallentamenti nella prenotazione: “per questo ci scusiamo anticipatamente con la cittadinanza. Personale esperto sarà presente in sede per garantire la riduzione al minimo di possibili disguidi per l’utenza£.

Le informazioni su esami specialistici e le indicazioni sulle preparazioni sono disponibili sul sito dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria www.ospedale.al.it nelle aree dedicate.

Resta attiva la prenotazione presso i Centri Unificati di Prenotazione dell'ospedale civile e dell'ospedale infantile.

Il Cup unico regionale consente alla sanità piemontese di fornire servizi per i propri cittadini sempre più vicini e al passo con l’innovazione tecnologica. Tra i vantaggi immediati di tale sistema, oltre all’ampiezza dell’orario di prenotazioni, vi sono l’invio di un sms riepilogativo con gli elementi essenziali dell'appuntamento (prestazione, luogo di effettuazione, data e ora della prenotazione) e il servizio di chiamata automatica, qualche giorno prima della prenotazione, per confermare e/o annullare l'appuntamento fissato.

Per quanto riguarda le prestazioni in regime di libera professione, è possibile prenotare al telefono al numero 0131-206311 da rete fissa e da cellulare dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 16 o di persona all’Ufficio di libera professione al Poliambulatorio Gardella in via don Gasparolo, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20. Nel mese di settembre sarà poi possibile effettuare al Cup Regionale anche le prestazioni in libera professione.