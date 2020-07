Sentenza Vincenti: parlano le difese e i legali di parte civile

Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco sono stati condannati, in abbreviato, a 4 anni ciascuno di reclusione. Dovevano rispondere di esplosione, lesioni dolose e truffa all'assicurazione. È caduta l'ipotesi d'accusa di calunnia. Per la morte dei tre Vigli del Fuoco torneranno in aula davanti all Corte d'Assise l'11 settembre.