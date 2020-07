Iris Baretto vince la cronoscalata

DRONERO - Cinque mesi dopo, il ritorno alle gare è vincente. Per Iris Baretto, l'atleta ovadese che gareggia per il Trionfo Ligure, che si presenta al via in ottima forma, a conferma del grande lavoro svolto. E raccoglie il premio meritato: prima al traguardo della Dronero - Montemale, la cronoscalata di tre chilometri e 900 metri, con alcuni specialisti delle corse in montagna fra gli iscritti.

Ci sono anche i gemelli Martin e Bernard Dematteis, tutti e due nazionali, che confermano il pronostico, primo e secondo, 18'18'' per Martin, 18'31'' per Bernard.

Iris è la regina: successo netto, 21'46'' per lei, distanziando di oltre tre minuti la seconda, Eufemia Magro, portacolori della società organizzatrice, Dragonero. Terza Chiara Sclavo (Dragonero, 25'05'').

Sarà pure una stagione anomala, ma per Iris Baretto è ripartita nel modo migliore.