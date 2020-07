31 luglio: Saldincittà, negozi aperti con occasioni speciali

ALESSANDRIA - Nel rigoroso rispetto delle norme anti-covid e con tutte le limitazioni imposte dall’attuale normativa, la Confcommercio della provincia, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha organizzato una serata estiva in cui l’apertura prolungata fino alle 24 dei negozi del centro storico sarà accompagnata da alcune iniziative di intrattenimento e svago.

31.07 Saldincitta è il titolo della serata che vuole offrire agli alessandrini e a quanti vorranno raggiungere la città un'occasione per poter beneficiare delle occasioni dei saldi con tutta calma e durante un orario più fresco. La passeggiata per le vie del centro cittadino sarà animata dai negozi aperti per l’occasione e da diverse iniziative che si svolgeranno in luoghi differenti, raccolte in una mappa grafica del centro realizzata da Confcommercio Alessandria.

Tra le iniziative la filodiffusione per le vie del centro cittadino, l'apertura straordinaria della restaurata chiesa di via San Giacomo della Vittoria dalle 19 alle 22 con visite guidate a cura dell’Associazione Spazio Idea, Scatta i Saldi, iniziativa di fotografia itinerante curata dalla fotografa Antonella Marchini.

Negli spazi culturali Visioni_47 in via Trotti 47 mostra, video, vinile, Al51puntolab in via Trotti 51 e 58 performance con video, suoni, letture, esposizioni quadri.

All’interno del cortile del Municipio l'iniziativa musicale curata dal Comune per ammirare anche il recente restauro di Palazzo Rosso. Occasioni particolari e arredo urbano dedicato in via San Lorenzo per l'iniziativa Segui le stelle di via San Lorenzo, scegli la tua promozione. Nei negozi del centro storico sarà anche l'ultima occasione per vedere la mostra diffusa Fìmmine, ritratti di donne realizzate dalla fotografa Antonella Marchini. Saranno aperti anche bar e ristornanti con dehors.

“Avevamo inizialmente programmato questa serata per attendere insieme l’inizio dei saldi - commentano il presidente e il direttore della Confcommercio di Alessandria, Vittorio Ferrari e Alice Pedrazzi –, che avrebbero dovuto aprirsi il 1° agosto. L’anticipo dei saldi al 25 luglio ha cambiato con poco preavviso i programmi, ma i commercianti alessandrini hanno scelto comunque di mantenere Saldincittà, per offrire agli alessandrini e ai visitatori, una serata particolare di shopping, organizzata in sicurezza, e caratterizzata dall’accoglienza, dalla professionalità e dalla qualità dei nostri negozi. In un anno molto complicato, in cui ogni previsione e ogni programma è saltato, spesso anche troppo repentinamente e senza la possibilità, per gli operatori, di avere il tempo di riorganizzare il proprio lavoro con il dovuto preavviso, la nostra Associazione ha voluto comunque confermare questa serata, anche se l’anticipo della data di inizio saldi ne ha cambiato la natura, per sostenere i tanti commercianti che, anche tramite il form di Google che abbiamo diffuso, si erano detti favorevoli all’organizzazione di una 'notte dello shopping”.

“Un bellissimo evento che, siamo certi, susciterà forte interesse fra i nostri cittadini che avranno la possibilità di approfittare di sconti e promozioni fino a tarda serata – ha commentato il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco con l’assessore al Commercio Mattia Roggero -. Sarà un momento di svago per alessandrini e visitatori che si inserisce in un contesto non semplice. Ringrazio tutti gli operatori che, assicurando il loro impegno con una apertura extra, hanno reso possibile questa serata”.

“Con questa serata avviamo anche la programmazione delle nostre serate estive per offrire a tutti i partecipanti un’ulteriore occasione di intrattenimento di qualità che possa accompagnare lo shopping serale – ha aggiunto l’assessore comunale alle manifestazioni ed Eventi, Cherima Fteita -. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli, ma l’Amministrazione comunale è lieta di contribuire ad animare questa iniziativa con un concerto che si svolgerà all’interno del cortile del palazzo comunale. Venerdì 31 luglio si terrà il primo di una serie di momenti musicali che, nelle prossime settimane, vivacizzeranno il nostro centro cittadino”.