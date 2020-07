Autosped, dalla A1 arriva Valentina Gatti

CASTELNUOVO SCRIVIA - Autosped è pronta per la nuova stagione: mercato chiuso con il botto per la squadra di A2, che aggiunge una pivot in arrivo da Passalacqua Ragusa di A1. Valentina Gatti, classe '88, è l'ultimo colpo del ds Franco Balduzzi, nell'ultima stagione titolare in una delle formazioni più quotate della massima serie.

Sul suo sì a Castelnuovo ha pesato, senza dubbio, coach Francesca Zara, che conosce molto bene la 'lunga' di Cantù, perché l'ha vista all'opera, e ne ha seguito la preparazione atletica e gli allenamenti, nei due campionati a Broni. Anche la carriera testimonia il valore di Gatti: otto annate in A1, con minutaggi significativi, anche protagonista delle promozioni di Sanga Milano e Cus Chieti. Per caratteristiche, garantisce punti nel pitturato, ma anche dalla media distanza, mettendo spesso in apprensione le difese avversarie, a cui non dà punti di riferimento.

Insieme a Emilja Podrug può formare una delle coppie con più talento, fisicità e centimetri della A2. "Il suo sì, per noi, è la dimostrazione di quanto sia cresciuta la considerazione di tutto il mondo cestistico femminile italiano verso Castelnuovo - sottolineano i dirigenti - risultato della nostra politica dei piccoli passi, senza proclami, con grande concretezza. Adesso siamo una meta ambita, da giocatrici e coach".