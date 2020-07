Mancati incassi causa covid: in arrivo risorse dello Stato ai comuni

PROVINCIA - Sono in arrivo in questi giorni ai Comuni i contributi statali per compensare le mancate entrate causate dal covid 19, per un totale a livello nazionale di 3 miliardi, previsti nel decreto Rilancio.

Alessandria ha ricevuto 4,598 milioni euro (1,412 prima trance già erogata a maggio e 3,186 pagata a luglio). Questi sono i dati degli altri centri zona: Acqui Terme 1,088 milioni (0,277 erogati a maggio e 0,811 a luglio); Casale Monferrato 1,729 milioni (0,560 e 1,169); Ovada 0,435 milioni (0,122 e 0,313); Novi Ligure 1,436 milioni (0,495 e 0,941); Tortona 1,690 milioni(0,530 e 1,160); Valenza 1,137 milioni (0,451 e 0,686).

“Importi inferiori, ma comunque importanti per i bilanci comunali, saranno erogati a tutti i comuni della Provincia, con buona pace di chi ripete, a solo uso della propaganda di partito, che questo Governo non rispetta gli impegni e non è attento ai problemi agli enti locali“ scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.