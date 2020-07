Anche Deangelis candidato a sindaco

VALENZA - E' Alessandro Deangelis il terzo candidato a sindaco alle elezioni di Valenza. La decisione è stata ufficializzata pochi minuti fa, attraverso un comunicato che è già una bozza di programma.

La discesa in campo è una sorpresa: Deangelis, già in maggioranza con l'amministrazione Cassano, eletto in Forza Italia, è di recente passato a Fratelli d'Italia, partito che appoggia Maurizio Oddone, candidato a sindaco del centrodestra. L'intraprendente Deangelis, invece, opta per una scelta contraria, in opposizione anche a Luca Ballerini, numero uno del centrosinistra e fresco artefice della lista civica Valenza Futura.

"Valenza - spiega Deangelis - ha bisogno di puntare nuovamente sulla propria identità e sulla propria tradizione, rilanciando sé stessa con coraggio verso il domani. E questo può avvenire sulla base di un programma con poche, ma ben delineate, priorità e con punti facilmente realizzabili, molto vicini al quotidiano e alle necessità delle persone".

Per la presentazione della lista c'è tempo. Intanto Deangelis si autosospende da Fratelli d'Italia e rivolge un velato appello ad Annamaria Zanghi, attuale capogruppo dei Cinque Stelle in Consiglio.