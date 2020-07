Decreto Rilancio, in arrivo 4,5 milioni per Alessandria

ALESSANDRIA - Oltre 4,5 milioni di euro per il Comune di Alessandria e quasi 5 per la Provincia sono in arrivo attraverso il Decreto Rilancio grazie a fondi stanziati dal ministero dell'Intero: ad annunciarlo è la senatrice M5S Susy Matrisciano, che spiega che "insieme alla conversione in Legge n. 77/2020 del Dl. 34/2020 'Rilancio', è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2020, recante 'Criteri e modalità di riparto del Fondo', avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, per concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19".

"Il decreto in questione - aggiunge l'esponente pentastellata, presidente della Commissione lavoro pubblico e privato e previdenza sociale - tanto atteso dagli enti locali così come l’anticipazione del 30% avvenuta nello scorso mese, stabilisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse necessarie ad assicurare l’espletamento delle funzioni fondamentali dei enti locali che ad oggi rischiano di essere compromesse dalla perdita di gettito derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Governo, sempre sotto accusa, sta lavorando per essere presente a tutti i livelli. Senza inutile propaganda, ma solo con l'obiettivo di essere vicino ai cittadini, ha stanziato 4 milioni e 990 mila euro per l'amministrazione provinciale alessandrina e 4 milioni e 597 mila euro per il Comune di Alessandria. Sempre per non lasciare indietro nessuno".