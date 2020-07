ALESSANDRIA - Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto, negozi del centro cittadino ospiteranno la mostra Chapeau, la Borsalino in mostra nei saldi, cappelli, bastoni da uomo e ombrellini per signore, concessi dal Museo Etnografico C'era una volta. Le vetrine dei negozi si trasformeranno per l’occasione in una galleria espositiva diffusa per un’ambientazione d’antan durante lo shopping per i saldi estivi.

“Su invito di alcuni commercianti che ci chiedevano un’iniziativa prolungata per più giorni, che invogliasse ancor più la clientela a visitare i negozi del centro cittadino in occasione dei saldi, Confesercenti, ha suggerito loro questa iniziativa di cross marketing che è stata subito accolta con entusiasmo. Un evento incrociato tra i saldi, che sono un appuntamento importante sia per la clientela che per i commercianti e la mostra che si sta svolgendo al Museo dedicata alla nostra importante fabbrica di cappelli, dal titolo 'Chapeau! La Borsalino in mostra alla Gambarina'. Da qui nasce la mostra sopra descritta” sostiene Manuela Ulandi di Confesercenti.

“I commercianti, vogliono lasciarsi alle spalle le difficoltà del lockdown e guardare avanti con speranza, nonostante la ripresa abbia portato con sé profonde cicatrice. Da tempo tra i commercianti del centro storico e Gli Amici del Museo c’è collaborazione e sinergia. Con questa mostra sarà bello rivivere le suggestioni della Borsalino dalle vetrine dei negozi e accendere i riflettori su Alessandria capoluogo, anche grazie alla campagna di comunicazione curata e sostenuta dalla nostra Associazione” dichiarano Michela Mandrino e Rossana Rolando di Confesercenti.

Il Museo Etnografico C’era una volta conferma di essere “lieto di poter partecipare a questa gioiosa iniziativa e di condividere la propria collezione con le attività commerciali aderenti, così da rendere ancora più viva la città".