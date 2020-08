Auto ribaltata in corso Borsalino

ALESSANDRIA - Spettacolare incidente pochi minuti fa in corso Teresio Borsalino, ad Alessandria: un'auto, per cause ancora da accertare (pare che la Panda abbia urtato un'auto ferma al semaforo, capottandosi per lo scontro), si è ribaltata vicino all'incrocio con corso XX Settembre. All'interno una donna, che però non sembra aver subito gravi conseguenze.