La Coppa Dlf slitta al 2021. Alla Familiare, però, si gioca

ALESSANDRIA - Una edizione molto attesa, la numero 70 della Coppa Dlf, la gara nazionale di Propaganda a quadrette (con due C e due D), una delle manifestazioni più longeve in Italia. Ma il 29 e 30 agosto non si giocherà. Il comitato organizzatore, con grande rammarico, ha deciso di annullare la manifestazione: troppo restrittive le norme in vigore, troppo difficile adeguarsi ai protocolli, oltre all'incognita delle squadre in arrivo anche dall'estero e delle restrizioni per il pubblico. L'appuntamento, per tutti, è per il 2021.

in provincia, però, si giocherà molto prima. A La Familiare, martedì 11 agosto, è in programma una delle classiche, il Memorial Gianni Capuzzo, quest'anno a coppie e limitato a 32 formazioni, con contributi di partecipazione dai vincitori fino al 16° posto.

A settembre il 31° Memorial Sergio Morelli: martedì 8, ammesse 64 coppie, e sarano molti gli A che, per tradizione, non mancano mai a uno degli eventi agonistici più prestigiosi. Anche in questa competizione premi in denaro, fino al 32° classificato.

La Federazione ha anche definito la formula per concludere il campionato di Promozione, che vale l'accesso alla A2. Da sabato 5 settembre gli incontri mancanti, del girone A, per definire la classifica finale: c'è anche Centallese - Nuova Boccia, oltre a Marene - Enviese e Forti e Sani - Veloce Club. Non si giocherà, invece, La Familiare - Aostana, perché ininfluente per la classfiica: deciso, infatti, il blocco delle retrocessioni in Prima Categoria. Gli spareggi tra le seconde e le terze del raggruppamento piemontese (e quelle della Liguria: Boccia Carcare e Cellese) si disputeranno il 12 settembre, sul campo della meglio piazzata. Il 26 e 27 settembre, sui campi della Loanese, la poule finale.