Aliante, atterraggio d'emergenza a bordo strada

BASALUZZO — Atterraggio d'emergenza per un aliante oggi a Basaluzzo. Il velivolo è atterrato in un campo lungo la strada provinciale 155, tra Novi Ligure e Basaluzzo, all'altezza del distributore di carburante Repsol, e ha poi fermato la propria corsa adagiandosi con il muso sull'asfalto. Fortunatamente, sia il pilota sia gli automobilisti in quel momento in transito (pochi, erano le 13.45) sono rimasti illesi. Il velivolo è stato prontamente rimosso e il traffico è tornato alla normalità.