Alessandro Sirchia in nazionale

CASALE - C'è il casalese Alessandro Sirchia, tesserato per Junior Casale, negli otto atleti che coach Andrea Capobianco ha scelto per vestire l'azzurro al Fiba Skills Challenge 2020, la competizione internazionale organizzata dalla Fiba in sostituzione dei Mondiali giovanili, che sono stati annullati, che si giocherà a Roma.

Una formula inedita, con una funzione ben precisa: permettere alle nazionali giovanili di radunarsi e partecipare a un evento agonistico in cui giocatori e giocatrici si sfidano, cronometro alla mano, utilizzando tutti i fondamentali del basket. L'Italia è nel girone A, con Argentina, Egitto e una formazione che uscirà dalle qualificazioni in Asia.

Ogni squadra è composta da cinque giocatori, che affrontano, uno dopo l'altro, il percorso allestito all'interno del campo. Ogni prova assegna un punteggio, il totale del quintetto si ottiene togliendo i punti complessivi dal numero di secondi impiegati per concludere lo Skills Challenge. Si gioca dal 18 al 23 agosto: nei primi due giorni a fase a gironi, le migliori accedono ai quarti (21), poi semifinali il 22 e finali il 23.

Gli otto giocatori devono presentarsi entro le 13 di domenica 16 al centro di preparazione olimpica 'Giulio Onesti', all'Acquacetosa, a Roma. Già al pomeriggio il primo allenamento, altre due sedute il 17. Il 18 la prima sfida, alle 11, contro la qualificata dell'Asia e alle 11.30 contro l'Egitto. Il 19, alle 11, Italia - Argentina.

Grande soddisfazione per tutta la Junior Casale. Con Sirchia sono stati convocati Nicola Berdini (Reyer), Alfredo Boglio (College Borgomanero), Gianmarco Fusco (Oxygen Bassano), Nicola Giordano (Giants Marghera), Daniele Greggi (Honey Sport City Roma), Alessandro Naoni (Basket Brescia Leonessa), Matteo Visintin (Stella Azzurra Roma).