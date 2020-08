Autosped, anche una squadra in serie B

CASTELNUOVO SCRIVIA - Castelnuovo raddoppia: non solo Autosped in A2, ma anche una formazione in serie B.

Nella cadetteria che, finalmente, torna ad essere organizzata dalla Federbasket piemontese, con la partecipazione di alcune squadre liguri, ci saranno anche le giraffe, affidate a Massimiliano Pani, l'anno scorso sulla panchina dell'Under 13, che è stata fra le compagini più vincenti. Il roster sarà, di fatto, quello dell'Under 20 e il ds Franco Balduzzi sarà vice in B e coach dell'U20, mentre Pani seguirà anche l'U18.

Sulla panchina dell'U15 ci sarà Enrico Mossi, Balduzzi si occuperà anche dell'U14, mentre l'U13 sarà allenata da Primo Maresca, promosso coordinatore di tutto il settore giovanile. Molti impegni per lui: nell'U13 avrà al suo fianco Clara Tallone, che seguirà anche il minibasket, sempre insieme a Manuela Zerilli.

Per la prima squadra il ds Balduzzi conferma, nello staff di Francesa Zara, il duo composto da Martinelli e dallo stesso Maresca.

Tutti i tecnici del vivaio potranno contare sulla collaborazione di alcune giocatrici della A2: Ilaria Bonvecchio, Francesca Pia D'Angelo e la nuova pivot Valentina Gatti.

Ufficiale il girone della A2, senza grandi novità, ad eccezione della separazione delle due squadre di Bolzano, che ha scatenato la protesta di Pallacanestro Bolzano.

Autosped è nel raggruppamento Nord, con Vicenza, Edelweiss Albino, Basket Club Bolzano, Carugate, Libertas Moncalieri, Ponzano Basket, Sarcedo, Basket Team Crema, Alpo Basket, Basket 2000 San Giorgio Mantova, Lupebasket San Martino di Lupari, Sanga Milano, Libertas Udine.