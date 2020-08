Cittadinanza a Liliana Segre: discussione lunedì in Consiglio

ALESSANDRIA - Sarà discussa nel consiglio comunale di lunedì sera (inizio ore 20.15) la proposta - lanciata da Gianfranco Cuttica di Revigliasco in qualità di consigliere e non di sindaco di Alessandria - di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre.

Sull'argomento, il M5S Alessandria "ringrazia il sindaco Cuttica per avere dato aderito a una nostra mozione presentata a gennaio. Mozione che, come molte altre, non è mai stata discussa in consiglio comunale. Siamo ben contenti il sindaco abbia anticipato l'eterna coda di discussione delle mozioni e ordini del giorno che abbiamo depositato e che forse non avranno mai possibilità di essere discussi e non intendiamo fare una battaglia di primogenitura sulla cittadinanza onoraria. Ci auguriamo però che vengano riprese le motivazioni della mozione, compreso il fatto che la comunità alessandrina debba dare un segnale forte e inequivocabile per contrastare la mentalità di odio, di rifiuto e di non accoglienza che si sta diffondendo in maniera preoccupante, favorendo individui che agiscono aderendo a ideologie violente e razziste".