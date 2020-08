'Viaggio Italia' in handbike. Con tappa a Novi

TORINO - Si sono conosciuti oltre vent'anni fa, nei corridoi dell'Unità Spinale di Torino, dopo un incidente stradale che Danilo Ragona e Luca Paiardi hanno scelto di vivere come un nuovo inizio.

Hanno dato vita a Viaggio Italia, un progetto allo scoperta dei limiti e della volontà di riconoscerli e superarli. Che, da oggi, dopo esperienze all'estero, li porterà da Torino fino all'Etna in 25 giorni, sulle loro handbike. Danilo è progettista e designer, Luca è architetto e musicista: fra le prime tappe del loro percorso c'è anche Novi Ligure, attesi nella tarda mattina di giovedì,dopo un cambio di programma (il passaggio era originariamente previsto per domani) con una breve sosta al Museo dei Campionissimi, per poi proseguire in direzione Liguria.

L'invito che Danilo e Luca rivolgono a tutti è a unirsi a loro, anche per un breve tratto, in bici, monopattino o altri mezzi, in questo viaggio che è una storia di coraggio, libertà e autonomia.