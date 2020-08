Annullato il concerto dei Dik Dik

CASTELNUOVO SCRIVIA - Helenio Pasquali ha provato in tutti i modi a tenere in vita, anche nel 2020, l'appuntamento, il 22°, con la 'Giornata' dell'associazione 'Franca Cassola Pasquali'. Fissata la data, 11 settembre, sul palco i Dik Dik. L'annuncio due settimane fa, ingresso sempre a offerta, ma alla fine si è arreso: il concerto non si farà.

"Una decisione sofferta, ma inevitabile in questo momento. Era doveroso provarci - spiega - anche per capire, strada facendo, i rischi e le difficoltà oggettive in un periodo ancora delicato". Ci teneva molto, Helenio, a confermare l'iniziativa per l'associazione che porta il nome della madre, "soprattutto quest'anno, a pochi mesi dalla scomparsa di mio padre, Giannino, presidente dell'associazione, che ha sempre seguito in prima persona questo evento, capace di portare, ogni anno, oltre 5mila persone in piazza".

Ma l'ordinanza del Ministero della Salute e i numeri dei contagi "ci richiamano alla massima attenzione. Per questo abbiamo deciso di sospendere il concerto: avremmo adottato, è vero, tutte le restrizioni, ma oggi più che mai serve prudenza. L'associazione si è sempre occupata, sul territorio, di prevenzione e salute e continuerà a farlo con nuovi progetti, che saranno presentati nei prossimi mesi. L'appuntamento è solo rimandato sl 2021: noi vogliamo essere la casa di tutti e regalare un sorriso e una speranza, anche quando il cammino della nostra vita incontra la malattia".