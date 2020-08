Danilo e Luca, in handbike, all'Unità spinale di Alessandria

ALESSANDRIA - All'Unità spinale di Alessandria, il centro 'Borsalino' sono arrivati di prima mattina, alla guida delle loro handbike, compagne inseparabili nei 1600 chilometri da Torino all'Etna. Insieme a loro, in monopattino, il dottor Luca Perrero, primario della struttura complessa di medicina fisica e neuroriabilitazione. 'Viaggio Italia', ci tengono a sottolinearlo Danilo Ragona e Luca Paiardi, "non è una impresa, alla ricerca di chissà quale record, ma è un percorso alla scoperta di strade accessibili a tutti, di piste cicloturistiche, di una mobilità senza barriere".

Al 'Borsalino', dove erano già stati anche per consegnare mascherine, hanno incontrato Chiara, che dal suo letto, al computer, sta completando la sua tesi di laurea, e l'hanno conquistata con le loro storie di vita e le loro sfide quotidiane. "Siamo arrivati a 35 sport praticati". Fra pochi minuti saranno a Novi, davanti al Museo dei Campionissimi, "luogo sacro per chi 'pedala', con ogni mezzo". Poi via alla volta della Liguria, Chiavari la destinazione finale di oggi.