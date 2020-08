Jb Monferrato, Cappelletti e Sirchia nel roster

CASALE - Due giovani talenti nel roster della Jb Monferrato: Carlo Cappelletti e Alessandro Sirchia saranno a disposizione di coach Mattia Ferrari.

Cappelletti, play/guardia, è classe 2002, nativo di Spoleto e cresciuto nella Mens Sana Academy. Nel 2018 -19 passa alla Junior Casale, ma è condizionato da un infortunio in nazionale che ne limita l'utilizzo. L'anno scorso il minutaggio è cresciuto fino all'esordio contro Biella. Per lui 8 presenze in nazionale e 34 punti, a febbraio ha partecipato al raduno dell'U18, convocato da coach Andrea Capobianco.

Sirchia, guardia classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile della Junior, già lo scorso anno nel gruppo della A2, con debutto alla prima giornata, contro Agrigento. I primi punti li ha segnati in Supercoppa, contro Tortona. E' reduce, con la nazionale U17, dal Fiba Skills Challenge, a Roma, dove l'Italia si è fermata nei quarti.

"L'inserimento di Cappelletti e Sirchia rappresenta la prosecuzione naturale di progressi come giocatori. Si allenano sempre con impegno, si sono meritati la convocazione in nazionale - sottolinea il general manager, Giacomo Carrera - Ci aspettiamo da loro una crescita ulteriore. Ci auguriamo di vederli lavorare con la fame necessaria per guadagnarsi la fiducia di coach Mattia Ferrari".

Grande la soddisfazione dei due protagonisti. "Un grazie alla società per la fiducia e l'opportunità Non vediamo l'ora di tornare al palazzetto e onorare questa maglia".