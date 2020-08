Ciclista investito: l’automobilista positivo ad alcol e droga

ALESSANDRIA - Sarà l’inchiesta a chiarire le dinamiche dei due incidenti avvenuti questa mattina alla rotonda che porta al ponte Forlanini (ad Alessandria) e lungo la strada che va verso Valle San Bartolomeo.

L’automobilista si chiama Manuel Montaldi, ha 46 anni e abita in Valle San Bartolomeo. L’uomo è ricoverato al Cto di Torino per le ustioni riportate sull’80 per cento del corpo. Da quel che è emerso, il 46enne è stato denunciato dai Carabineri di Solero, diretti da Marco Angelini, per guida in stato d’ebbrezza, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lesioni gravi a seguito di incidente. Le indagini sono ancora in corso.

Montaldi è stato estratto dai Vigili del Fuoco dalla Toyota CHR (guida ibrida) in fiamme, e trasportato in ospedale ad Alessandria dove è stato disposto il trasferimento al centro grandi ustionati dove le sue condizioni sono considerate gravissime.

Sarebbe stata proprio l’auto di Montaldi ad investire il ciclista Riccardo Brizzi, 53 anni, di Alessandria, mentre quest’ultimo stava affrontando la rotatoria diretto probabilmente verso il ponte. Un impatto tremendo, quindi la fuga a gran velocità dell’auto. Una corsa che si conclusa drammaticamente poco dopo.

Immediati i soccorsi a Riccardo Brizzi che è stato stabilizzato sul posto dai medici del 118, quindi il trasporto in ospedale dove i medici si sono riservati la prognosi.

Sull’incidente che ha coinvolto il 53enne, in sella a una bici da corsa, stanno indagando gli agenti della Polizia Municipale alessandrina.