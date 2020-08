Eusepi è grigio. A titolo definitivo

ALESSANDRIA - La previsione di Alessandro D'Amico al Piccolo è stata rispettata. "Siamo, finamente, nella direzione giusta: entro due o tre giorni - così l'agente dell'attaccante - Umberto Eusepi sarà in grigio". Così è: Eusepi torna, a questa volta a titolo definivito. Già sabato non era stato inserito nella lista dei convocati per il raduno del Pisa, che inizia oggi a Montecatini Terme segno di trattativa avviata per l'uscita.

Intesa raggiunta tra il giocatore (e il suo procuratore) e il club toscano per la risoluzione dell'accordo in essere fino a giugno 2022: così la punta sarà dell'Alessandria, con cui c'era già l'intesa per un biennale con opzione per il terzo anno. Si attende l'annuncio della società grigia, dopo il via libera da Pisa.

Eusepi è atteso alla Michelin. Grande soddisfazione tra i tifosi: c'è chi lo vuole con la fascia da capitano per la prossima stagione.