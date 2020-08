Ballerini crede alla vittoria: "Le donne un valore aggiunto"

VALENZA - Mette al bando ogni scaramanzia in occasione dell'inaugurazione della sua sede elettorale (in corso Garibaldi 98) Luca Ballerini, candidato del centrosinistra alla carica di sindaco di Valenza.

"Ho lo stress della competizione elettorale come è normale che sia ma una grande serenità perché sono circondato da 55 candidati di valore. Sicuramente ci porteranno a una vittoria che la città ci riconoscerà".

Nelle 4 liste molte donne: "Il nostro è un segnale forte, le donne sono un valore aggiunto".