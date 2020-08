Sulle medaglie agli Europei la firma di Tacchino

PLOUAY - Un settebello di medaglie per il ciclismo azzurro ai Campionati europei a Plouay, in Francia. Un bottino record, sul quale c'è anche la firma dell'ovadese Fabrizio Tacchino, preparatore atletico, che da molti anni è nello staff della nazionale.

Fabrizio è, anche, l'allenatore di Vittoria Bussi, che dopo il quinto posto a cronometro, risultato di grandissimo valore nella prima giornata, ha ringraziato Tacchino. "Non posso non condividere questi momenti di soddisfazione con Fabrizio, che ha creduto in me, non solo con programmi, ma insegnandomi una sua filosofia di sport e di vita". Filosofia di cui la ciclista piemontese, spesso in allenamento sulle strade della provincia, e nell'Ovadese, ha fatto tesoro anche oggi, nell'ultima gara, il Team Mixed Relay, cronometro a staffetta mista, con tre uomini prima e tre donne dopo. Bronzo per l'Italia e per Vittoria, insiema Edoardo Affini, Davide Plebani, Liam Bertazzo, Vittoria Guazzini ed Elena Cecchini.

Appena scesa dal podio ha festeggiato con Tacchino e con il ct della nazionale Davide Cassani.

Per il preparatore, che ha seguito l'atleta pure agli italiani (argento tricolore a cronometro), anche soddisfazioni dagli junior, con il bronzo di Milesi. "Edizione trionfale, ho seguito anche le gare degli Under 23 e dei professionisti: felice e orgoglioso di essere parte del gruppo azzurro, protagonista assoluto".