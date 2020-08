L'aperitivo al fiume? Ecco AperiPo, sabato 12 settembre

CASALE - Non solo il concerto jazz all'alba domenica 13 settembre, la fine estate degli Amici del Po di Casale si colora di un nuovo appuntamento, AperiPo, un aperitivo al tramonto sulla riva del Grande Fiume - all'imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci - che comprende anche la possibilità di partecipare a brevi ma suggestive escursioni in barcè sotto le stelle, navigando (guidati dai barcaioli dell'associazione) in uno scenario mai proposto al pubblico fino ad ora.

AperiPo è in calendario sabato 12 settembre a partire dalle ore 18. L'evento, riservato ai soci dell'associazione, si svolgerà in collaborazione con Drop Cafè e Circus Pub che si occuperanno di cocktails e proposta gastronomica. Vigileranno sull'evento i volontari dell'associazione Aisa (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale) della sezione comunale di Casale Monferrato.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 11 settembre al numero 333 960 5424. Diverse le formule possibili: l'apericena richiede un contributo di 15 euro a persona mentre l'escursione notturna in barcè prevede un'offerta di 10 euro. Per l'occasione il tesseramento 2020 dell'associazione sarà proposto al prezzo promozionale di 5 euro.

Domenica 13 settembre, come accennato, un gradito ritorno sul prato dell'imbarcadero, il concerto jazz all'alba in riva al fiume. Alle 7.30 grazie alla collaborazione con Monfrà Jazz Fest ci sarà il duo formato da Giacomo Dominici e Daniele Di Gregorio. L'acqua rifletterà le note mentre la musica sarà accompagnata da una colazione monferrina. L'evento è a partecipazione gratuita. Dopo il concerto gli Amici del Po continueranno, dalle 10 alle 18 circa, a proporre le loro tradizionali escursioni sul fiume in barcè. Un'opportunità, adatta anche ai bambini, che rappresenta il modo più semplice e sicuro per imparare a conoscere e apprezzare il Grande Fiume.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative di distanziamento e prevenzione dettate dall'emergenza sanitaria. In caso di avverse condizioni climatiche AperiPo sarà rinviato a sabato 19 settembre con le stesse modalità.