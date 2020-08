Alle 12 Alessandria brinda al suo Capodanno

ALESSANDRIA - Il 31 agosto, da 17 anni, è il giorno del Capodanno Alessandrino. Oggi sintonizzate i vostri orologi sulle 12: in tempi di covid anche la festa più creativa della città si rimodella, ma non perde la sua originalità. Brindisi a mezzogiorno (e non più a mezzanotte), per evitare assembramenti e rispettare le regole sul distanziamento, ma con il desiderio di chiudere l'anno bisestile in anticipo rispetto a tutti e, dal 1° settembre, iniziare un periodo diverso. Si spera: non per niente il colore scelto è il verde, anche perché il tema sarà l'ambiente e l'invito a comportamenti più responsabili.Sempre, e non solo il 31 agosto.

Dove alzare i calici? L'invito di Monica Moccagatta è a farlo ovunque: locali, negozi, circoli, piscine, uffici (prendendosi una piccola pausa), anche a casa.

Si brinderà al Mezzolitro, al Caffè Alessandrino (dove si potrà provare anche un piatto speciale per il Capodanno), all'Irish Pub (anche con boccali di birra), da Hop, a I Due Buoi, a Pan di Zucchero (in via Ferrara e piazzetta delle Lega), all'hotel Londra, al Bar Sport a Lobbi. L'invito è a scattare foto del 'cin cin' e postarle, su facebook e instagram, con l'hashtag #CapodannoAlessandrino.

Tutti potranno sostenere la sezione alessandrina dell'Ail, con una donazione per i progetti di cura, ricerca, formazione e assistenza domiciliare e alle famiglie.

Per la prima volta aderisce Solidal per la ricerca, per sottolineare il legame tra ambiente e ricerca.