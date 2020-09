Aveva due falchi in gabbia: 58enne denunciato per furto e illecita detenzione a Casale

CASALE - Ieri il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Alessandria, con i Carabinieri della Stazione Forestale di Casale Monferrato, ha deferito in stato di libertà un 58enne per furto aggravato, cattura e illecita detenzione in condizioni non compatibili con la loro natura di due esemplari di Gheppio (Falco tinnunculus), un volatile rientrante nella “fauna protetta” ai sensi dell’art.2 lettera b) della Legge 157/1992 e appartenente alle “specie a rischio di estinzione” secondo il Regolamento Europeo n. 338/97.

I falchi erano tenuti all’interno di una gabbia in legno di piccole dimensioni,aperta solo su un lato e in condizioni igieniche scarse per la mancata pulizia degli escrementi. I Carabinieri hanno posto sotto sequestro i due esemplari e li hanno affidati in custodia al centro Lipu di Tigliole d’Asti.