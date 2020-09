Scognamillo, uno 'zar' alla corte di Gregucci

ALESSANDRIA - Prima dei due test (giovedì con la Sampdoria Primavera, sabato con l'Albinoleffe: tutti e due alle 17, alla Michelin, a porte chiuse) la società grigia annuncerà un innesto in difesa. Già nelle prossime ore vestirà il grigio Stefano Scognamillo, centrale destro classe 1994, nelle ultime due stagioni al Trapani, altalena tra C e B, 43 presenze in tutto. Prima tre anni a Matera in C, uno ad Aversa, il debutto nel calcio professionistico ad Ascoli, in C1, nel cui settore giovanile è cresciuto (primi passi al Milan), poi acquistato dal Parma. Lo volevano anche Catanzaro, Avellino e Triestina, a giugno ci aveva provato anche il Monza, ma il ds Fabio Artico ha dato il colpo di acceleratore giusto alla trattativa. Una firma attesa nelle prossime ore.

Nato a San Pietroburgo, ha la doppia cittadinanza, italiana e russa, ma la famiglia vive a Napoli.

In Coppa contro Maxi Lopez

Paolo Montero in panchina, Maxi Lopez in attacco. Ma anche Trillò, Nocciolini, Angiullli e l'ultimo arrivato Eklu. Nomi importanti, il primo ostacolo dell'Alessandria nella Coppa Italia che evoca ai tifosi, anche ad Angelo Gregucci, ricordi di una impresa che ha fatto storia. La Sambenettese sarà nel girone B, dove si candida per un ruolo di primo piano: nella prima amichevole con la Roma 4-2 per i giallorossi, per la formazione marchigiana doppietta di Maxi Lopez (uno su rigore). Non è stato certo un sorteggio 'morbido': i Grigi avranno il vantaggio del fattore campo, perché il 23 settembre si giocherà al Moccagatta. In caso di vittoria dal secondo turno, il 30, l'Alessandria sarà sempre in trasferta, contro il Cosenza. Da quella parte del tabellone ci sono anche Parma e Lazio