Solero e Felizzano, il virus fa paura

SOLERO - Felizzano e Solero alle prese con l'emergenza Covid e con "una situazione dei contagi che si è evoluta negativamente", come fa sapere il sindaco solerino, Gianni Ercole. Che, in una nota ufficiale, spiega: "Sono stati accertati nuovi casi particolarmente problematici che riguardano una persona che, per il lavoro che svolge, ha contatti con molti cittadini di Solero ed un giovane nella fascia d’età tra i 18 ed i 20 anni. Tramite l’Asl ed i medici di base sono in corso gli accertamenti sulle persone che sono entrate in contatto con i soggetti risultati positivi. Alcuni giovani coetanei sono stati posti in isolamento in attesa del tampone". Ercole si preoccupa di non generare allarmismi, ma ammette che "la situazione è seria". E poi l'invito a evitare assembramenti, a mantenere la distanza interpersonale nella speranza che "i genitori sensibilizzino i figli a questo proposito". Inoltre, ha chiesto ai carabinieri di intensificare la vigilanza.

Anche la nota del Comune di Felizzano è decisamente esplicita: "In stretta correlazione con la situazione di Solero, le attività di contact tracking condotte dal Sisp dell’Asl di Alessandria e dai medici di Medicina generale con la collaborazione del Comune, hanno comportato l’isolamento domiciliare fiduciario di 27 persone residenti sul territorio felizzanese. Saranno sottoposte a tampone nei prossimi giorni"

Inoltre, sempre a Felizzano "c'è una persona risultata positiva al Covid-19". Anche in questo caso, sono ribadite le norme comportamentali: "Mantenere la distanza interpersonale, indossare la mascherina nei luoghi chiusi o affollati, evitare gli assembramenti".