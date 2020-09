Medico positivo al Covid in reparto, l'azienda: «Eseguiti tamponi su tutto il personale»

ALESSANDRIA - Sul caso del medico che sarebbe andato a lavoro nel reparto di Ginecologia dell'ospedale di Alessandria con una conclamata positività al Covid, l'azienda ha fatto sapere che «ha già avviato le procedure previste ed effettuato i tamponi al personale di tutto il reparto a seguito della segnalazione di positività di un operatore del reparto». L'ospedale ha ribadito, inoltre, che tutte le procedure di controllo e tutela restano operative: «Ad ogni accesso è stato predisposto un checkpoint con la presenza di personale, fornita di termoscanner e gel antisettico per le mani. Inoltre è obbligatorio l’utilizzo dei DPI per tutta la permanenza in ospedale, contro la diffusione del virus. Qualora gli operatori non seguissero le indicazioni fornite, a seguito di precise verifiche, l’Azienda avvia le azioni dovute».