Enrico Ruggeri e i ricordi alessandrini

CUCCARO - Grande successo a Cuccaro per Enrico Ruggeri, ospite della rassegna Parole e musica in Monferrato. Dietro le quinte, l'artista ha ricordato i suoi trascorsi alessandrini, con la filarmonica diretta da Fred Ferrari. Memorabile anche la serata al Comunale, in attesa di un collegamento con la Rai, con Morandi, Tozzi e la Mannoia.