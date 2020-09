Da Pasturana scatta l'Appennino dei big

PASTURANA - "Questa è la nostra gara: ci siamo messi a disposizione per ospitare la partenza. Sarà una festa per il paese". Massimo Subbrero parla da sindaco di Pasturana, ma anche da uomo di ciclismo. Il Giro dell'Appennino, sabato, partirà dal paese che è il quartier generale di Overall e sarà una edizione speciale, la numero 81, fortemente voluta dagli organizzatori dell'Unione Sportiva Pontedecimo, anche in questa stagione particolare.

Ci saranno 24 squadre, anche la nazionale italiana, perché sarà la prova generale del Mondaile che si correrà sette giorni dopo a Imola. Occhi puntati su Nibali, ma anche su Moscon. Il tracciato ha cinque gran premi della montagna (con la novità di Crocefieschi e la conferma di Fraconalto) e sette traguardi volanti, fra cui Pasturana e Carrosio. Possibilità, per gli spettatori, di assistere, ma distanziati e senza avvicinare i corridori, ma per gli studenti ci sarà un palco speciale vicino a quello delle firme. Sarà anche il primo Memorial Tarcisio Persegona, omaggio a un grande uomo di sport.

"L'Appennino ha anche una funzione sociale e di promozione dei nostri territori, in cui ci sono persone che con il loro impegno permetteranno di vivere un a grande giornata di ciclismo", sottolinea Enrico Costa, nuovo presidente dell'Us Pontedecimo.