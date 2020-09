Due giorni dedicati alle delizie del cacao: arriva Choco Moments!

ACQUI TERME - Torna nella città bollente sapore e fragranze di cacao dei Chocomoments, la grande festa itinerante organizzata da maestri cioccolatieri. Sabato 19 (dalle 10 alle 23) e domenica 20 settembre (dalle 10 alle 20) Piazza Italia ospiterà le attività della Fabbrica di Cioccolato e gli stand della Mostra Mercato. «In programma laboratori per bambini, lezioni per adulti e cooking show che illumineranno di gioia gli occhi (e il palato) di tutti i buongustai» spiegano gli organizzatori coadiuvati da Visit Acqui Terme e con il patrocinio del Comune.

Momenti divulgativi per i più piccoli. «Choco Baby è il laboratorio dedicato ai maestri cioccolatieri di domani. Sotto l’esperta guida degli artigiani della Fabbrica di Cioccolato, i bambini impareranno a realizzare con le proprie mani squisiti cioccolatini da gustare a casa: un’opportunità per apprendere giocando che verrà replicata nei due giorni della manifestazione dalle 15.30 alle 17.30. A disposizione dei più piccoli tutto l’occorrente per dare sfogo alla creatività, vale a dire grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione».

Per i più grandi ci saranno due momenti dedicati alla realizzazione dal vivo di prodotti a base di cacao, entrambi in calendario per la giornata di domenica: alle 15 è previsto lo show cooking “Come nasce una Sacher?”; alle 18 sapori del territorio protagonisti con “Facciamo la pralina di Acqui Terme”, un evento live che sarà seguito da una degustazione gratuita.

«Sabato e domenica, dalle 10 alle 12, sarà inoltre possibile partecipare al “Corso base di lavorazione del cioccolato”, incontro formativo che permetterà di apprendere i primi “trucchi del mestiere” dagli esperti della Fabbrica di Cioccolato» concludono i maestri cioccolatieri. Info e prenotazioni: giancarlo.maestrone@gmail.com.