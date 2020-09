Vince il Monza, i Grigi ci sono

MONZA - Sarà pure uno squadrone questo Monza, almeno a sentire i telecronisti, ma l'Alessandria, anche se sconfitta di misura (1-0), interpreta con temperamento e trame discrete l'ultimo test prima della Coppa Italia di mercoledì e dell'esordio in campionato a Pistoia. Solo un concorso di colpa tra Crisanto (uscita un po' avventata) e della difesa danno a Gytkjaer la palla da ribadire di testa in rete. Però le indicazioni positive ci sono per un gruppo che fra poco si allargherà con l'arrivo di Stijepovic. C'è da lavorare anche sulla fase difensiva, per evitare inserimenti, soprattutto centrali.

Nel primo tempo si rivede Parodi, propositivo a destra, che mette in difficoltà Augusto. Al quarto d'ora la punizione di Di Quinzio è alzata ina golo. Un minuto dopo segna il Monza, D'Errico per Mota Carvalho, ma si alza la bandierina per la posizione irregolare del portoghese e l'arbitro annulla. Al 37' attento e reattivo Pisseri sulla conclusione di Barberis, prima dell'intervallo è Cosenza ad anticipare Mota in angolo.

Bravo Pisseri

Ancora l'attaccante protagonista al 1' della ripresa, ma Pisseri respinge in angolo. il portiere si ripete, ancora su D'Errico, poi lascia il posto a Crisanto. Molti cambi, al 21' il vantaggio dei padroni di casa, un minuto dopo Crisanto si fa perdonare respingendo il destro dal limite di Colpani. Al 27' il diagonale di Maric scheggia il palo, un minuto dopo Alessandria vicina al pareggio con Poppa, Di Gregorio si salva in due tempi. Nel finale ancora due opportunità per i padroni di casa, ma al 36' Crisanto è attento ed efficace su Colpani e al 40' la conclusione di Barillà ha la stessa sorte.

MONZA - ALESSANDRIA 1-0

Marcatori: st 21' Gytkjaer

MONZA (4-3-3): Lamanna (1'st Di Gregorio); Donati (15'st Lepore), Scaglia, Sampirisi, Augusto (12'st ; Machin (25'st mosto), Barberis (15'st Fossati), Armellino (25'st Pratesi); Gytkjaer (25'st Finotto), Mora Carvalho (15'st Maric), D'Errico (15'st Colpani). A disp.. Sommariva,Anastasio, Rigoni, Chiricò, Lombardi. all.: Brocchi.

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri(15'st Crisanto); Prestia, Cosenza (1'st Macchioni), Scognamillo (42'st Suppa); Parodi (1'st Chiarello), Suljic (25'st Gerace), Castellano (25'st Podda), Rubin (1'st Gazzi); Di Quinzio (1'st Casarini); Corazza (12'st Poppa), Arrighini (1'st Eusepi). A disp.: Celia. All.. Gregucci

Arbitro: Franzò di Siracusa

Note: Giornata calda, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Sampirisi. Angoli: 7-1 per il Monza