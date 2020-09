Rissa al Luna Park di Casale nella serata di ieri

CASALE - Ieri sera, dopo l'una di notte, alcune segnalazioni hanno messo in allarme i Carabinieri di Casale. Al Luna Park di piazza Divisione Mantova si è scatenata una rissa che ha coinvolto una trentina di giovani. All'arrivo dei militari dell'Arma che, come accade in casi simili, si erano dapprima radunati in un punto di incontro vicino al Comando di Compagnia con cinque auto, il capannello si era però di fatto già disciolto, con gli ultimi residui di un collettivo fuggi-fuggi. Pare si sia trattato di un regolamento di conti tra "bande" rivali. Un episodio simile e probabilmente collegato si era verificato due settimane fa a Trino.

Al momento non risultano feriti, richieste di intervento al 118 e nemmeno denunce.