Litiga con il barista e danneggia il locale: denunciato

TORTONA - I Carabinieri del Nor di Tortona hanno denunciato in stato di libertà un 32enne di origine marocchina, con precedenti di polizia, perché la sera di venerdì, a seguito di un acceso diverbio per futili motivi con il titolare di un locale pubblico della zona, ha danneggiato gli arredi del locale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tortona hanno denunciato in stato di libertà un 22enne italiano del luogo perché durante un controllo effettuato dai militari mentre si trovava alla guida di un veicolo, è stato trovato in possesso di 10 grammi circa di sostanza stupefacente tipo marijuana e, a seguito di perquisizione effettuata presso il suo domicilio, di ulteriori 25,5 grammi circa della stessa sostanza. Al giovane è stata inoltre contestata la violazione amministrativa di guida sotto l’influenza di alcool perché, sottoposto ad accertamento con l’etilometro, è risultato avere tasso alcolemico pari a 0,69/gl. Gli è stata pertanto ritirata la patente.