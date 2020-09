Zampettata Solidale per sostenere la ricerca

ALESSANDRIA - L’assessorato comunale al Welfare Animale in collaborazione con la Fondazione Solidal Onlus e il supporto dell’associazione Un cane per sorridere Onlus, che da tempo si occupa degli interventi assistiti con gli animali presso l’Ospedale Infantile, organizza per domenica 27 settembre, a partire dalle ore 10 la Zampettata Solidale.

Obiettivo dell’evento è coinvolgere gli amanti dei cani in una passeggiata salutare, comunitaria e solidale con i loro amici a quattro zampe promuovendo così diversi valori, dal rispetto degli animali ai corretti stili di vita, nonché la cultura del dono e l’educazione a nuove abitudini derivate dal rispetto delle regole anti-covid.

La zampettata ha uno scopo benefico, ovvero sostenere la ricerca scientifica sulle patologie ambientali: Solidal per la Ricerca promuove infatti i progetti di ricerca attivati dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria per costruire un futuro sempre più sostenibile per la comunità, a partire dalla risposta concreta legata al Covid e al mesotelioma.

Il ritrovo è previsto in spalto Marengo (sotto il viale, davanti all’ingresso dell’Ospedale Civile) alle 10 da dove partirà, alle 10.30, una zampetatta lungo da spalto Marengo fino viale Milite Ignoto, viale Teresa Michel, lungo Tanaro Magenta, parco Italia, ponte Meier e arrivo in Cittadella. Il costo dell’iscrizione ammonta a 10 euro. È possibile iscriversi direttamente online sul sito della Fondazione Solidal effettuando la donazione tramite PayPal. Formalizzato il pagamento si verrà reindirizzati al download della pettorina ufficiale dell’evento che si potrà stampare e indossare.

Si prevede eventualmente la possibilità di iscriversi direttamente al ritrovo per un numero limitato di persone: l’evento ha infatti un numero chiuso di massimo 100 iscritti, al fine di rispettare la distanza di sicurezza durante la passeggiata.

Sarà possibile pubblicare le foto con gli amici a quattro zampe e le pettorine ufficiali con l’hashtag: tutte le foto saranno condivise sulle pagine ufficiali della Fondazione Solidal.