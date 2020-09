Si alzano le acque, ditta bloccata nel Medrio

ACQUI TERME - Pochi minuti fa a causa delle copiose piogge alcuni operai hanno avuto una brutta disavventura. Mentre erano impegnati nella pulizia dell'alveo del Rio Medrio, il repentino innalzamento del livello dell'acqua ha trascinato per diversi metri ruspe e trattori prima di sommergerli. Gli operai hanno trovato un primo rifugio sul tetto dei veicoli per poi essere messi in salvo dai vigili del fuoco prontamente intervenuti. Sul posto anche la Protezione civile di Acqui. Avvenuti anche alcuni allagamenti a Bistagno.