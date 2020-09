A Pistoia il primo atto: la partita in tempo reale

PISTOIA - Primo atto della stagione 2020-21: l'Alessandria inizia da Pistoia, contro la squaDra allenata da Nicolò Frustalupi, alla sua prima da capo allenatore, dopo aver lavorato con Mazzarri. Angelo Gregucci deve rinunciare a Cosenza ed Eusepi squalificati e Prestia infortunato: il tecnico sceglie il 3-4-2-1, Blondett, arrivato mercolEdì, in campo dall'inizio, Mora parte dalla panchina. Pistoiese con una sola punta, Gucci, e due trequartisti alle spalle. Assente il capitano, Valiani, i nuovi arrivati Solerio e Romagnoli partono dalla panchina, come Cesarini, non al meglio.

PISTOIESE - ALESSANDRIA

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

Inizio ritardato di due minuti per un buco nella rete.

4' Punizione di Casarini da sinistra, mischia in area, la difesa si salva

Le formazioni

PISTOIESE (3-4-2-1): Perucchini; Mazzarani, Camilleri, Salvi; Pierozzi, Spinozzi, Cerretelli, Simonti; Tempesti, LLamas; Gucci. A disp.: Vivoli, Cesarini, Solerio,Romagnoli, Cavalli, Lakti, Giordano, Mal, Stoppa, Renzi, Romani, Vannucci. All.: Frustalupi

ALESSANDRIA (3-4-2-1): Pisseri; Blondett, Scognamillo, Macchioni; Parodi, Casarini, Suljic, Celia; Chiarello, Arrighini; Corazza. A disp.: Crisanto, Castellano, Di Quinzio, Podda, Gazzi, Mora, Poppa, Rubin. All.: Gregucci

ARBITRO: Panettella di Gallarate

ASSISTENTI: Porcheddu e Collu di Oristano, quarto uomo: Maggio di Lodi

NOTE: Cielo coperto, terreno in condizioni accettabili. Ammoniti: Angoli: Recupero: