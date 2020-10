Irruzione dei ladri nella sede del Distretto sanitario

NOVI LIGURE — Misterioso furto al Distretto sanitario di Novi Ligure che ha sede in via Papa Giovanni XXIII, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri.

I ladri sono entrati la notte scorsa, hanno visitato tutti gli uffici disposti su tre piani dopo aver scardinato le rispettive porte che erano chiuse a chiave. Nella loro scorribanda i ladri hanno aperto anche una cassaforte che, da quel che si è appreso stamane, sarebbe stata vuota.

Secondo le poche indiscrezioni sin qui trapelate non sarebbe stato rubato nulla di valore, ma sono ancora in corso il sopralluogo dei carabinieri e i controlli di impiegati e funzionari finalizzati a individuare se sono stati rubati dei documenti.

Al momento resta misterioso il motivo dell’azzardo che hanno affrontato i ladri che sono andati a rubare in piena notte in una struttura che si trova nelle immediate vicinanze della caserma ‘Lupano’, sede della Compagnia carabinieri di Novi Ligure.