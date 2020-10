Bellodi, dal Milan all'Alessandria

ALESSANDRIA - La strada di Gabriele Bellodi, mantovano (il padre è stato un portiere dei virgiliani), difensore classe 2000, è dal Milan all'Alessandria: il giovane centrale, come anticipato ieri, è un nuovo grigio, trasferimento a titolo temporaneo per due anni, con diritto di opzione per la società del presidente Di Masi e di contropzione per i rossoneri.

Bellodi, definito agli esordi "un futuro ministro per la difesa", ha già all'attivo 31 presenze in C, nella stagione 2018 - 2019, con la maglia dell'Olbia e si trova così a essere subito un ex nella sfida di domani al Moccagatta. L'anno scorso era al Crotone: ha festeggiato la A, ma giocando due sole gare. Nel precampionato si è messo in evidenza nelle amichevoli disputate dalla squadra di Pioli.