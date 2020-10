Coronavirus, bimbo positivo all'asilo nido

ARQUATA SCRIVIA — Un bimbo dell’asilo nido di Arquata Scrivia è risultato positivo al coronavirus, così come la mamma, e ora si trova in isolamento insieme alla propria famiglia. Il sindaco Alberto Basso emetterà nelle prossime ore un’ordinanza con cui sarà prevista la chiusura dell’istituto (si ipotizza fino a mercoledì), per effettuare una approfondita sanificazione dei locali. Nel frattempo l’Asl eseguirà i test sulle persone entrate in contatto con il piccolo malato.

La positività del bambino, che comunque è in buone condizioni di salute, è emersa questa mattina, ma l’asilo già ieri era chiuso per l’allerta meteo. Inoltre, spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Nicoletta Cucinella, la struttura è stata organizzata in micro classi che comprendono pochissimi bimbi, proprio per evitare il rischio di contagio.

Si tratta del terzo caso di positività tra alunni nella zona del novese (dopo quelli delle elementari Pascoli di Novi Ligure e delle medie di Stazzano) e anche stavolta probabilmente il virus non è stato contratto a scuola, ma semmai “portato” a scuola.

Sempre all’asilo di Arquata nei giorni scorsi si era verificato anche un episodio di scabbia. Il genitore di uno dei piccoli alunni, per motivi professionali, era entrato in contatto con una persona affetta dall’acaro della pelle, e aveva poi fortuitamente trasmesso l’infezione al figlio. Le verifiche dell’Asl hanno però escluso conseguenze per gli altri frequentatori della struttura scolastica.