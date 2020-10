Menditto, oro a Molveno nello short track

MOLVENO - Poche gare in questa stagione particolare anche per il triathlon, anche nella specialità X Terra, ma Marta Menditto è salita sempre sul podio. A Molveno, nello short track, nuova specialità con distanze più ridotte e la velocità come ingrediente fondamentale, la portacolori delle Frecce Bianche Triathlon vince in rimonta la gara femminile.

Al via solo Elite, a inviti: nella qualificazione Marta è seconda, con 3 secondi da recuperare su Sandra Mairhofer, che l'aveva preceduta in Repubblica Ceca, seconda con l'atleta alessandrina sul terzo gradino.

In gara Marta annulla il gap, dai 400 metri a nuoto escono alla pari. Menditto fa il vuoto nel primo giro in bici, ma nel secondo è condizionata da una caduta. Riparte, ha 15 secondi da rimontare nei 2 chilometri e mezzo di corsa: accelera, supera tutte, arriva alle spalle di Mairhofer e sceglie la tattica giusta, "ho pensato che non avevo alternative: dovevo andare a prenderla perché in un arrivo in volata sarei stata svantaggiata". Aggancio, sorpasso e braccia alzate sotto lo striscione, con 5 secondi sulla rivale. "Bellissima gara, mi sono divertita". Al via anche Martina Stanchi, alla prima esperienza con le Elite, e coach Stefano Davite.