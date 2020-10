Tortona saluta Francesca, la vedova di Marcellino Gavio

TORTONA - Si è spenta nella notte Francesca Torti, 86enne vedova di Marcellino Gavio e madre di Daniela e Beniamino, conosciuto oltre che per l'attività del gruppo omonimo anche per l'impegno nello sport come patron del Derthona Basket e del Bcc Castelnuovo femminile oltre che sponsor dell'Hsl Derthona.

Messaggi di cordoglio da tutto il mondo industriale e sportivo stanno raggiungendo la famiglia.