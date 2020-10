Addio a Franco Capone, volto di Telecity

ALESSANDRIA - Lutto nel mondo del giornalismo alessandrino: è morto questo pomeriggio Franco Capone, storico collega di Telecity dove ha lavorato per quarant'anni, colto da un malore in un bar di via Verona. Aveva 77 anni.

Alla famiglia di Franco e a quella di Telecity le condoglianze degli amici e colleghi del Gruppo Soged.